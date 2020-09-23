Религиовед раскрыл тайный план основателя «секты Виссариона»

Суд Новосибирска на два месяца арестовал главу «Церкви Последнего Завета» Сергея Торопа и двух его ближайших помощников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Основателю религиозной организации вменяют не только вовлечение людей в секту, но и физические расправы.

Руководителей общины «Город солнца» задержали накануне в результате спецоперации ФСБ и Следственного комитета. «Церковь Последнего Завета» создана еще 30 лет назад в Курагинском районе Красноярского края. По версии следствия, на адептов оказывали психологическое давление, присваивали их деньги и недвижимость, а провинившихся — пытали.

«Это мошенник и проходимец, который решил заработать деньги, получить власть, благодаря созданию секты. У него, в принципе, это получилось. Как говорят, он мечтал иметь гарем, жить во дворце и писать картины, чтобы все его любили, и проблем ни с деньгами, ни с развлечениями не было. Так оно, в общем, и вышло», — заявил в интервью радио Sputnik религиовед, доктор исторических наук, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

Специалист отметил, что преступная деятельность секты долгое время безнаказанно проистекала, так как была расположена на территории, до которой сложно было добраться. И именно поэтому Тороп чувствовал себя там так вольготно, заявив, что он царь и бог.

«Будет интересный процесс, который потом попадет в учебники. Множественные преступления против людей вполне тянут на серьезный срок», — подчеркнул Силантьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обысках в «секте Виссариона» нашли фаллоимитаторы и оружие. А ее адептами были экс-барабанщик «Ласкового мая» и исполнительница хита «Мальчик мой».