Рудковская объяснила обращение Гном Гномыча к Путину

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Татьяна Меркер
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Продюсер в попытках наказать обидчиков сына обратилась к адвокату защиты в деле Ефремова.

Рудковская объяснила обращение Гном Гномыча к Путину

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

На съемках выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!» семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Гном Гномыч попросил президента, чтобы тот оградил его от «гадостей» в прессе. Заявление маленького Саши вызвало большой общественный резонанс, и сама Рудковская поспешила прокомментировать речь сына.

«Он говорит, что есть же президент, который все решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс», — объяснила мать знаменитого мальчика.

В эфире телеканала «Москва 24» продюсер Димы Билана подчеркнула, что будет добиваться наказания для обидчиков ее сына. Ранее журналисты одного известного издания приписали Саше Плющенко болезнь Аспергера. Для восстановления «честного имени» ребенка его звездная мать уже обратилась к адвокату, который показал себя в работе с потерпевшей стороной по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщает «Экспресс газета». Александр Добровинский представлял интересы семьи погибшего водителя в «пьяном ДТП» с артистом. Суд приговори Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Яна Рудковская оправдалась за компрометирующую переписку с Загитовой. Команда Тутберидзе показала, как жена Плющенко «переманивала» фигуристку перейти в его команду.

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