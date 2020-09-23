Рудковская оправдалась за компрометирующую переписку с Загитовой

|
Татьяна Меркер
51

Команда Тутберидзе показала, как жена Плющенко «переманивала» фигуристку перейти в его команду.

Рудковская оправдалась за компрометирующую переписку с Загитовой

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

В аккаунте команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram опубликован скриншот переписки Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой продюсер «переманивала» спортсменку перейти в команду к ее мужу Евгению Плющенко. Сообщения продюсера Димы Билана вызвали общественный резонанс, и она поспешила оправдаться за свои слова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Instagram @teamtutberidze_

Рудковская подтвердила подлинность переписки, но отметила, что «сообщения вырваны из общего контекста». Якобы ее высказывания были поняты в ином смысле, и продюсер не предлагала фигуристке «тренироваться» у Плющенко — такого слова она не использовала.

«В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Сейчас мне передали информацию, что Алина узнает, какая атмосфера у нас в академии. Я написала: если мы нужны, мы открыты», — подчеркнула Яна Рудковская.

Также продюсер Димы Билана выразила надежду, что их переписка была опубликована «не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном», а у самой Яны, по ее словам, есть другая версия этого диалога. Предоставлять доказательства супруга тренера Плющенко отказалась, потому что она «законопослушный гражданин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:04
Мощный смерч пронесся по городу в Архангельской области — видео
8:48
Самолет Хабаровск-Москва экстренно сел в Нижневартовске
8:46
В России открыли революционный природный антибиотик
8:45
Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае
8:34
Видео: Неизвестные устроили стрельбу из машин на набережной Уфы
8:31
Рудковская оправдалась за компрометирующую переписку с Загитовой

Сейчас читают

Екатерина Варнава инфицирована коронавирусом?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
Диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок