Рудковская оправдалась за компрометирующую переписку с Загитовой

В аккаунте команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram опубликован скриншот переписки Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой продюсер «переманивала» спортсменку перейти в команду к ее мужу Евгению Плющенко. Сообщения продюсера Димы Билана вызвали общественный резонанс, и она поспешила оправдаться за свои слова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Instagram @teamtutberidze_

Рудковская подтвердила подлинность переписки, но отметила, что «сообщения вырваны из общего контекста». Якобы ее высказывания были поняты в ином смысле, и продюсер не предлагала фигуристке «тренироваться» у Плющенко — такого слова она не использовала.

«В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Сейчас мне передали информацию, что Алина узнает, какая атмосфера у нас в академии. Я написала: если мы нужны, мы открыты», — подчеркнула Яна Рудковская.

Также продюсер Димы Билана выразила надежду, что их переписка была опубликована «не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном», а у самой Яны, по ее словам, есть другая версия этого диалога. Предоставлять доказательства супруга тренера Плющенко отказалась, потому что она «законопослушный гражданин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе.