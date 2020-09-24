Сын Рудковской и Плющенко обратился к Путину

Во время своего первого интервью семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Такую возможность ему предоставили на съемках выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!» с участием знаменитой мамы.

Ведущая Алена Жигалова поинтересовалась у Рудковской, как она отреагировала на публикацию в журнале Starhit о психическом заболевании Саши Плющенко. Гостья ответила, что была в шоке. Продюсер предположила: если бы ведущая сама поговорила с ее сыном, она бы поняла, насколько та статья далека от истины.

Вскоре Жигалова действительно побеседовала с юным фигуристом, известным в сети как Гном Гномыч, и задала ему аналогичный вопрос. Как выяснилось, мальчик в свое время узнал о той статье и очень расстроился. Саша подтвердил, что написанное — неправда, и пожурил на камеру авторов громкого заявления.

«Журнал Starhit, вот как вам не стыдно это делать? Как вам не стыдно про меня писать гадости, про других детей? Это нельзя делать!» — сказал Плющенко-младший.

«А что бы ты хотел на эту тему сказать, обратиться к кому-то?» — уточнила ведущая.

Тогда Гном Гномыч вновь повернулся лицом к камере и произнес речь в адрес не кого-нибудь, а главы государства.

«Я хочу обратиться к моему любимому президенту. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей? Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали гадости без разрешения моих родителей», — объявил Саша.

Скандал вокруг сына Плющенко и Рудковской разразился в начале мая. В СМИ распространилась информация, что у наследника звездной пары якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. В ответ на это звездная чета заявила о намерении подать в суд на распространителей этих сведений за клевету. К защите сына Плющенко присоединились некоторые медийные личности: Алексей Ягудин, певица Валерия, Виктория Боня и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гном Гномычу не удалось разжалобить строгого отца на тренировке.