Месть по-питерски: Женщина закидала яйцами авто отца, забиравшего дочь из школы

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Мужчина припарковал машину не по правилам, что очень возмутило проходившую мимо даму.

Фото, видео: globallookpress.com /Whitehotpix, 5-tv.ru

Скандал в Петербурге. Возмущенная женщина закидала яйцами машину, припаркованную не по правилам.  Под раздачу представительницы слабого пола попал Аслан. Он многодетный отец. Как и всегда забирал дочь из школы, только вот машину оставил хоть и на аварийках, но у выезда из двора. Этим и приговорил свой автомобиль к расстрелу. Кроме того, хрупкая девушка оставила на ней напоминание о себе.

Судя по всему, в голове девушки все происходило очень спонтанно. Для того, чтобы отомстить мужчине, она огляделась по сторонам, увидела магазин, и не придумала ничего лучше, как купить яйца. Это еще мужчине повезло, что рядом не оказалось строительного магазина с красками и кирпичами

Что это – справедливое возмездие или хулиганство? Разбирался корреспондент Сергей Хайдаров.

 

 

 

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