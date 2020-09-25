Месть по-питерски: Женщина закидала яйцами авто отца, забиравшего дочь из школы

Скандал в Петербурге. Возмущенная женщина закидала яйцами машину, припаркованную не по правилам. Под раздачу представительницы слабого пола попал Аслан. Он многодетный отец. Как и всегда забирал дочь из школы, только вот машину оставил хоть и на аварийках, но у выезда из двора. Этим и приговорил свой автомобиль к расстрелу. Кроме того, хрупкая девушка оставила на ней напоминание о себе.

Судя по всему, в голове девушки все происходило очень спонтанно. Для того, чтобы отомстить мужчине, она огляделась по сторонам, увидела магазин, и не придумала ничего лучше, как купить яйца. Это еще мужчине повезло, что рядом не оказалось строительного магазина с красками и кирпичами

Что это – справедливое возмездие или хулиганство? Разбирался корреспондент Сергей Хайдаров.