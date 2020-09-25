В Уфе задержали напавших на игрока НХЛ, который позднее скончался
Тело Владимира Данилова обнаружили около помещения общественной сауны.
Фото: Соцсети
В Уфе задержаны двое мужчин, которые напали на игрока Ночной Хоккейной Лиги Владимира Данилова, сообщили в пресс-службе регионального Следственного Комитета.
В середине августа в одном из заведений города между подозреваемыми и спортсменом произошел конфликт, который перерос в драку. Мужчины избили и ограбили Данилова, а позднее его тело было обнаружено около помещения общественной сауны.
«По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила от ишемической болезни сердца», — заявили в СК.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о разбое. На данным момент задержаны двое участников потасовки, ими оказались: 29-летний местный житель и 26-летний житель Ставропольского края. Еще двоих участников объявили в розыск.
Советский районный суд Уфы отправил задержанных под домашний арест и ограничил действия до 22 ноября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные устроили стрельбу из машин на набережной Уфы.
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