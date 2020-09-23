Видео: Неизвестные устроили стрельбу из машин на набережной Уфы

Спокойствие прогуливавшихся по набережной Уфы местных жителей нарушила стрельба, которая доносилась из кортежа проезжающих мимо машин, сообщает «Башинформ».

Водители колонны автомобилей, двигаясь в центре города, по улице Советской, начали стрелять в воздух. Происшествие на камеру телефона успел запечатлеть местный житель. На кадрах слышны звуки выстрелов, автоматной очереди и сигнальные гудки, также видны несколько авто, из которых, предположительно, велась стрельба.

«По данному сообщению выехал ближайший наряд полиции. В настоящее время проводится проверка. Если данная информация подтвердится, то правонарушитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — заявили в пресс-службе МВД республики.

ЧП вызвало общественный резонанс. Случившееся они поспешили обсудить в социальных сетях. Местные принялись рассуждать, кто мог стать «героем» этих кадров. Предположили, что кто-то слишком весело отмечал свадьбу или кортеж прибыл прямиком из лихих 90-х.

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