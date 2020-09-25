Видео: Каршеринг перевернулся в результате жесткого ДТП в Петербурге

Минувшей ночью в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. По словам очевидцев водитель превысил скорость на повороте в результате чего машина совершила кульбит и перевернулась на крышу. На место происшествия выехали сотрудники ДПС и спасатели.

О пострадавших информации пока нет. Подробности аварии выясняются.