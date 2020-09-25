Видео: Каршеринг перевернулся в результате жесткого ДТП в Петербурге
О пострадавших в страшной аварии информация пока не сообщается.
Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru
Минувшей ночью в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. По словам очевидцев водитель превысил скорость на повороте в результате чего машина совершила кульбит и перевернулась на крышу. На место происшествия выехали сотрудники ДПС и спасатели.
О пострадавших информации пока нет. Подробности аварии выясняются.
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