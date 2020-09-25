Пора закупаться? Почему товары в онлайн-магазинах могут подешеветь?

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Эксперты рассказали о возможном снижении стоимости импортной продукции.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Импортные товары могут подешеветь минимум на 10%. Как сообщили «Известиям» эксперты по развитию электронной коммерции, ожидаемое снижение цен — результат развития так называемых «бондовых зон». Это склады, на которых российские и иностранные интернет-продавцы смогут хранить продукцию без «расстаможки» до тех пор пока тот или иной товар не купят.

В этот момент и будут уплачены все необходимые пошлины и налоги. Таким образом оформлять весь ассортимент сразу не понадобится, а предприниматели сэкономят и время и деньги. Пилотный проект по внедрению «бондовых зон» стартует 1 ноября. Пока только в Татарстане.

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