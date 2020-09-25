Адвокаты троих руководителей «секты Виссариона» обжаловали их арест
Центральный районный суд заключил глав религиозной общины под стражу на два месяца.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru
Адвокаты трех руководителей красноярской религиозной общины «Церковь последнего завета», так называемой «секты Виссариона» подали апелляционные жалобы на их арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд Новосибирска.
Ранее глав религиозного объединения- Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом, сыном божьим Христом и Вадима Редькина и Владимира Ведерникова заключили под стражу на два месяца.
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