Полоскание сразу после чистки зубов может снизить защитное действие пасты

Слишком сильное давление на щетку, спешка и невнимание к линии десен могут сделать ежедневную чистку зубов менее эффективной и способствовать повреждению тканей. Распространенные ошибки разобрали стоматологи и специалисты по гигиене полости рта, чьи рекомендации приводит Yahoo.

Сразу смывать пасту водой

Стоматолог Эндрю Цукер объяснил, что полоскание сразу после чистки удаляет часть фтора из пасты и может уменьшить его защитное действие.

По результатам одного исследования, после использования фторсодержащей пасты участники либо полоскали рот, либо только сплевывали остатки пасты. Во втором случае повышенная концентрация фтора в слюне сохранялась до получаса.

Слишком сильно давить на щетку

Попытка оттереть зубы с усилием может привести к чувствительности, износу тканей возле десны и ее рецессии, предупреждает стоматолог Артур Глосман. Жесткая щетина также способна усугубить проблему.

Специалист рекомендует мягкую щетку и бережные движения. Некоторые электрические модели оснащены датчиком, который предупреждает о чрезмерном давлении.

Быстро деформирующаяся и расходящаяся в стороны щетина может быть поводом пересмотреть технику чистки.

Использовать ополаскиватель сразу после пасты

По словам Цукера, многие ополаскиватели содержат меньше фтора, чем зубная паста. Поэтому их применение сразу после чистки может снизить количество фтора, оставшегося во рту.

Стоматолог советует выдерживать интервал 15–20 минут перед использованием фторсодержащего ополаскивателя.

Другой вариант — выделить для него отдельное время, например после обеда. После применения средства рекомендуется полчаса не есть и не пить.

Выдавливать длинную полоску пасты

Избыток средства не делает чистку качественнее, отмечает президент Американской ассоциации стоматологических гигиенистов Джессика Август. По ее словам, достаточно количества пасты размером с горошину.

Обильная пена, напротив, может заставить человека быстрее закончить процедуру и сразу прополоскать рот, удалив часть полезных компонентов.

Чистить зубы сразу после кофе или сока

Кислые продукты и напитки временно размягчают поверхность эмали. Чистка в этот момент может способствовать ее эрозии.

Цукер рекомендует подождать не менее часа после кислой еды или напитков.

Сразу после еды можно прополоскать рот водой.

Не выдерживать две минуты

В систематическом обзоре сказано, что пользователи обычных щеток в среднем уделяли чистке менее полутора минут. У владельцев электрических моделей среднее время составляло почти две с половиной минуты.

Чтобы не заканчивать процедуру раньше времени, Август предлагает включать таймер или песню продолжительностью около двух минут.

Уделять основное внимание дальним зубам

До дальних зубов сложнее добраться, поэтому их нередко чистят поспешно. Между тем налет может скапливаться на задних коренных зубах и по краям пломб.

Август рекомендует мысленно разделить полость рта на четыре участка и отводить каждому примерно по 30 секунд. Так время распределяется равномернее.

Забывать о линии десен

Очищать только видимую поверхность зуба недостаточно: налет на границе с десной может способствовать воспалению.

Специалисты советуют держать щетку примерно под углом 45 градусов к десне и выполнять мягкие круговые движения. Длинных горизонтальных движений с сильным нажимом следует избегать. Внимания требуют и внутренние поверхности зубов.

Считать щетку единственным необходимым средством

Щетка не очищает все поверхности зубов, напоминает Август. Для ежедневного ухода за промежутками между ними могут понадобиться зубная нить, межзубные ершики или другие приспособления. Выбор зависит от индивидуальных потребностей и строения зубного ряда.

Специалист также рекомендует бережно очищать язык. На нем могут скапливаться бактерии и остатки пищи, способствующие неприятному запаху.

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