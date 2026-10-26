Десятый пошел: в семье девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой родился еще один ребенок

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Мальчику дали очень необычное имя.

У семьи Алисы Тепляковой родился десятый ребенок

Фото: youtube.com/Учимся с Алисой

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В семье девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой родился десятый ребенок

У родителей девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгения и Натальи родился десятый ребенок. О рождении сына отец семейства сообщил в личном блоге, опубликовав видео с новорожденным.

Мальчика назвали Градошем.

«Друзья, представляем вам Градоша! Заводим новых Алис», — написал Тепляков.

Имена детей в семье стали своеобразной традицией. Первую дочь назвали Алисой, следующих детей — Хеймдаллем, Лейей, Террой, Айлунгом, Фейлунгом, Тесеем и Сулейманом. Девятый ребенок, Альрик Финист Ольрион, родился летом 2024 года.

О том, что Наталья ждет десятого ребенка, Евгений Тепляков сообщил в июле 2026 года.

Семья Тепляковых стала известна благодаря авторской системе обучения детей. Евгений утверждает, что начинает заниматься с ними после изучения букв, благодаря чему ребенок может рано освоить чтение и школьную программу.

Старшая дочь Алиса получила известность после поступления в девять лет на психологический факультет МГУ. Впоследствии она продолжила обучение в МПГУ, а затем в РГГУ.

В марте 2024 года Алиса перешла на ускоренную программу обучения. В конце февраля 2026 года она защитила выпускную квалификационную работу и получила оценку «хорошо».

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