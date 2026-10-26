Грибная ловушка: какие ошибки могут привести к отравлению

Опасность представляют не только ядовитые виды, но и нарушения правил хранения и приготовления лесного урожая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Роспотребнадзор перечислил, как правильно готовить грибы, чтобы не отравиться
Собранные грибы необходимо хранить отдельно от других продуктов, тщательно обрабатывать перед приготовлением и ни в коем случае не пробовать сырыми. Такие рекомендации дали в Роспотребнадзоре в беседе с Газета.ру.
Специалисты предупредили, что привычные домашние способы проверки грибов на съедобность не позволяют определить, насколько безопасен продукт. Поэтому полагаться на подобные методы при сборе и приготовлении лесного урожая не следует.
«Не доверяйте домашним „народным“ тестам на съедобность — они не гарантируют безопасности», — подчеркнули в ведомстве.
Перед приготовлением грибы следует тщательно промыть и удалить все поврежденные участки. Некоторые виды нуждаются в дополнительной термической обработке, в том числе отваривании с неоднократной заменой воды. При этом способы приготовления необходимо выбирать с учетом конкретного вида гриба.
Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать при домашних заготовках. Для засолки и маринования следует использовать только проверенные рецепты. Неправильная обработка может сделать опасным даже продукт, который изначально считался съедобным.
В Роспотребнадзоре также объяснили, как действовать при подозрении на отравление. Тошнота, боли в животе, слабость и головокружение после употребления грибных блюд требуют немедленного обращения за медицинской помощью. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь.
Остатки приготовленных грибов специалисты рекомендуют сохранить до приезда медиков. Они могут понадобиться для установления причины ухудшения самочувствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели пенсионерки после отравления грибами в Волгограде. Женщину в возрасте 62 лет доставили в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. По факту смерти начали проверку, в ходе которой специалисты выясняли, где пострадавшая собирала грибы и как их готовила.
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