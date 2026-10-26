Живая коза и кавказские танцы: Gazan бросит вызов Артуру Пирожкову в «Битве поколений»
Зрителей ждут неожиданные музыкальные эксперименты, необычные декорации и яркие выступления.
Фото: МУЗ-ТВ
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Gazan и Пирожков устроят музыкальную битву на МУЗ-ТВ
Хитмейкер и блогер Gazan (настоящее имя — Константин Жуков) и певец Артур Пирожков (настоящее имя — Александр Ревва) встретятся в музыкальном поединке в новом выпуске шоу «Битва поколений: Новый вызов». Об этом сообщает телеканал МУЗ-ТВ.
Gazan уже участвовал в проекте, а теперь решил вновь выйти на сцену и сразиться с одним из самых узнаваемых артистов российской поп-сцены.
«Я смотрел наш выпуск (с Мариной Хлебниковой. — Прим. ред.), делал работу над ошибками. Сегодня я подготовил очень крутые номера, и я настроен победить! Я все его песни знаю наизусть, я его фанат. И сегодня я пришел разносить Артура Пирожкова. Страшно!» — признался артист.
Артур Пирожков к музыкальному баттлу тоже подошел с юмором.
«В моем большом списке наград мне не хватает "Оскара", "Грэмми" и награды "Битвы поколений". Я уверен, что Gazan когда-то зажег. Артур Пирожков: прослеживается нотка музыкального тестостерона», — заявил артист.
Участникам предстоит пройти несколько раундов. В «Песне о любви» Пирожков исполнил композицию «Пэрэдайс», а Gazan представил лирический трек «Дикий аромат».
Выступления оценило звездное жюри, в состав которого вошли артисты Алексей Рыжов, Лена Катина и Вадим Самойлов со стороны старшего поколения, а также блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова), исполнитель Mavik (настоящее имя — Александр Фоменков) и певица Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк).
Лена Катина призналась, что ей понравились оба исполнителя, однако музыкальное сопровождение номера Пирожкова оказалось ей ближе.
«Я очень довольна! Мне нравятся и Gazan, и Артур, но Артур как будто ближе по музыкальному сопровождению. У Gazan классная песня, мне понравился текст про любовь», — сказала певица.
Валя Карнавал после выступления Пирожкова призналась, что артист произвел на нее сильное впечатление.
«Я до сих пор продолжаю бороться с тахикардией, которая меня настигла после выступления Артура Пирожкова», — пошутила она.
Одним из самых необычных стал раунд «Кавер на оппонента». Пирожков исполнил песню Gazan «Что за лев этот тигр», а Gazan взял композицию «Чика».
Для своего выступления Gazan подготовил масштабный номер с новой аранжировкой, балетом в костюмах кавказских народов, мангалом и даже живой козой на сцене. Судьи не смогли остаться в стороне и начали танцевать вместе с артистом.
«Gazan показал настолько яркий номер! Вдвойне хорошо, что он сделал этот номер специально для этого шоу. В этом фишка настоящего артиста!» — сказал Рыжов.
Вадим Самойлов также высоко оценил выступление молодого исполнителя.
«Это очень остроумный и хорошо сделанный композиторский ход. Это очень хорошая история! А что касается Артура, это сногсшибательная музыкальная работа!» — отметил музыкант.
В новом выпуске артисты также выступили в «Золотом раунде». Какие композиции выбрали участники, кто, по мнению Вали Карнавал, применил запрещенный прием, и кому в итоге достанется победа, зрители узнают в эфире.
Новый выпуск пятого сезона шоу «Битва поколений: Новый вызов» выйдет 31 октября в 17:00 на МУЗ-ТВ.
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