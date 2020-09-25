Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижегородской области доставили на допрос

Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области доставили на допрос. Ранее в Следственном комитете подтвердили факт задержания мужчины. Данных о нем пока немного: известно, что он 1986 года рождения и живет в совершенно другом районе Нижегородской области. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.

Согласно неподтвержденным данным, к расправе над девятилетней малышкой может быть причастен бывший сожитель ее матери, который недавно вернулся из тюрьмы. Предположительно, женщина не приняла бывшего возлюбленного и он пообещал ей отмстить «на дочери».