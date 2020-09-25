5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места расправы над девочкой в Нижегородской области. Тело ребенка было найдено в ночь на 25 сентября. По факту гибели школьницы Следственный комитет РФ возбудил дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Девятилетняя жительница поселка Неклюдово пропала около 17:00 вечера в четверг, 24 сентября. Она вышла из школьного автобуса, однако до дома не дошла. Незадолго до исчезновения она была замечена с неизвестным мужчиной.

В поселке были организованы поиски с сотрудниками полиции и волонтерами. Спустя несколько часов в кустах за кафе «Мирабель» было найдено тело девочки, рядом лежала мужская одежда.

В убийстве школьницы подозревают бывшего сожителя ее матери Павла Суркова по кличке Пафик. Ранее он имел судимость по трем статьям — за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда и разбой.

По предварительной информации, задержанный может быть причастен еще к одному убийству. Вероятно его жертвой могла стать 36-летняя Снежана Фоменко, чье тело было обнаружено в городе Бор 24 сентября. Не исключается, что она была сожительницей Суркова.

Согласно пока неподтвержденной информации, недавно освободившийся из тюрьмы Сурков наведался к возлюбленной, однако та его не приняла, и он решил отомстить «на дочери».