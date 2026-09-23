Взял заложников: Джиган устроил стрельбу и удерживал персонал дома в Подмосковье

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 515 0

Артиста скрутили, после чего отправили в зарубежную клинику. Все произошло на глазах детей.

Джиган устроил стрельбу и удерживал прислугу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Рэпер Джиган удерживал персонал дома и устроил стрельбу в Подмосковье

Рэпер Джиган на протяжении примерно десяти часов удерживал в подмосковном доме работников и охрану, а также открыл огонь; происходившее видели дети. Об этом сообщили СМИ, в беседе с 5-tv.ru информацию подтвердил отчим Оксаны Самойловой Максим Герасимов.

Собеседник сказал, что такая ситуация действительно была, однако от последующих комментариев он отказался.

Инцидент, по данным телеграм-каналов, произошел в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». В бывшем семейном гнезде музыкант, как утверждается, находился в нестабильном состоянии. Он взял карабин «Сайга-9», надел образ в духе Рембо, созвал прислугу в гостиную и начал собственное разбирательство.

Присутствующих он объявил виновными и потребовал сознаться, обещая взамен сохранить жизнь. В его восприятии окружающие якобы желали его убить.

Справиться с буйным хозяином удалось только общими силами собравшихся.

Затем Джигана принудительно поместили в одну из наиболее дорогих израильских рехаб-клиник, где он, как сообщается, пребывает и сейчас.

Дети артиста остались с Самойловой. Она тогда срочно прилетела в Москву из Милана. Сразу после возвращения, по имеющимся сведениям, женщина увеличила личную охрану до трех сотрудников, опасаясь за себя и наследников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 7 июня в плацкартном вагоне поезда, следовавшего из Москвы в Пермь, произошел инцидент с участием 47-летнего актера Михаила Орлова. По свидетельствам очевидцев, примерно в три часа ночи Орлов стал вести себя агрессивно. Он допускал нецензурные выражения в адрес пассажиров, среди которых были несовершеннолетние, и не реагировал на замечания. Когда состав прибыл на станцию, актера передали сотрудникам транспортной полиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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