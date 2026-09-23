Форум объединенных культур в Петербурге соберет представителей 70 стран

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур в этом году примет представителей 70 стран, включая 11 недружественных государств. Об этом 23 сентября сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

«Стран сейчас 70, но регистрация продолжается, и внутри 70 стран у нас 44 официальных делегации сейчас. <...> Есть 11 [недружественных стран]. Но мы традиционно страны не называем, чтобы по отношению к нашим коллегам не были недружественными политическими элитами применены санкции», — сказала Голикова.

По ее словам, интерес к мероприятию вырос по сравнению с предыдущими годами. В 2023 году форум посетили около 1,3 тыс. участников, а сейчас без учета молодежной программы зарегистрировались уже 2,5 тыс. человек.

Отдельная программа для молодых участников пройдет на форуме впервые. Изначально организаторы рассчитывали принять около 700 человек, однако число участников молодежного направления приближается к 1,5 тыс.

Голикова отметила, что зарубежных гостей привлекает возможность познакомиться с российской историей, культурным кодом и традиционными ценностями. По ее словам, некоторые участники затем становятся амбассадорами России и распространяют полученный опыт в своих сообществах.

В работе форума примут участие представители государственных делегаций, учреждений культуры, творческих коллективов и эксперты. Участники обсудят развитие культуры, культурный суверенитет и международное взаимодействие.

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