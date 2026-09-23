Производственная смерть: рабочий погиб на скважине в Башкирии из-за утечки газа

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

Еще шестеро сотрудников пострадали после выброса сероводорода на производственном объекте.

Утечка газа в Башкирии — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Утечка газа на скважине в Башкирии унесла жизнь рабочего

Один человек погиб, еще шестеро получили отравление токсичным газом при аварии на скважине в Аургазинском районе Башкирии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Происшествие случилось утром возле села Чубайтау. На одной из скважин Ишимбайского цеха произошла утечка сероводорода.

Газ распространился на территории объекта, после чего сотрудники получили поражение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве газа в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали десять человек. Инцидент произошел во время подготовки к свадебному торжеству.

По предварительной информации, семерых пострадавших доставили в больницы Усть-Джегуты и Черкесска для оказания медицинской помощи.

В ликвидации последствий задействовали 20 специалистов и восемь единиц техники.

Также 5-tv.ru рассказывал о спасении 73-летнего мужчины в Испании, который едва не погиб в резервуаре с отходами винного производства.

Инцидент произошел в муниципалитете Альянде, в населенном пункте Карседо-де-Ломес. Пенсионер оказался внутри емкости с виноградными остатками и начал задыхаться из-за скопившихся там газов, образовавшихся в процессе брожения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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