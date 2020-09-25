«Он мне не сын»: композитор Журбин не признает существование первенца

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Анастасия Шадская
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Отвергнутый наследник стал скрипачом и снялся в нескольких американских телесериалах.

«Он мне не сын»: композитор Журбин не признает существование первенца

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Композитор Александр Журбин заявил, что его старший сын ему никто. Он рассказал телеведущему Борису Корчевникову, что в его жизни есть только один наследник — сын от второй супруги.

Во время эфира «Судьбы человека» Журбин шокировал собравшихся откровениями о неудаче в первом браке. Спустя три года после свадьбы они с композитором Лорой Квинт развелись, но причин для недовольства хватает ему до сих пор.

Журбину не нравилось, что они работают в одной профессии, не одобрял и ее желание быть впереди супруга. После развода их сын Филипп остался с матерью и вырос под ее фамилией. Супруга настроила мальчика против отца, но он и сам не рвется общаться с ним. Попытка восстановить контакты во взрослом возрасте провалилась.

«Сын сказал, что не хочет общаться. Я с ним никогда не общался и не собираюсь. Это не мой сын», — твердо заявил Журбин.

Своим единственным ребенком композитор считает сына Льва от брака с поэтессой Ириной Гинзбург. Тот стал альтистом и руководителем ансамбля «Ljova & the Contraband» в Нью-Йорке. Там же живет и его брат, окончивший там Джульярдскую школу, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Есть биологический сын, а есть наследник, которого ты воспитал, — разъяснил Журбин. — Вот у меня есть второй сын и я его обожаю. Он продолжатель моего дела. А сын, который вырос и прожил почти 50 лет без меня — он меня не интересует».

Ранее 5-tv.ru писал про откровения первой жены Андрея Миронова на «Судьбе человека».

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