Простой лайфхак, как определить «паленую» водку

Покупая водку, а особенно в ночных магазинах, которые не имеют право торговать алкоголем, обязательно проверяйте этот крепкий напиток. Часто на бутылки в таких местах клеят поддельные акцизные марки, а покупатель рискует наткнуться на контрафакт. Выпив поддельный спиртной напиток, можно отравиться и даже умереть. Как отличить настоящую водку от поддельной.

Во время похода в магазин за горячительным напитком, протестируйте несколько бутылок водки разных производителей и ценовых категорий. Крепко возьмите бутылку за горлышко и покрутите по кругу. Видите пузырьки? В той бутылке, где налита настоящая водка, пузырьки должны закручиваться в спираль и постепенно подниматься к поверхности.

А в сосуде с контрафактом образуются крупные пузырьки и сразу же пропадают. Благодаря этому вы сможете отличить «паленую» водку от качественной, рассказали в «Самой полезной программе» на телеканале РЕН ТВ.

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