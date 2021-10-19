Простой лайфхак, как определить «паленую» водку

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Ирина Дряхлова
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На полках в российских магазинах часто встречается контрафактный алкоголь.

Фото, видео: ТАСС / YAY, 5-tv.ru

Покупая водку, а особенно в ночных магазинах, которые не имеют право торговать алкоголем, обязательно проверяйте этот крепкий напиток. Часто на бутылки в таких местах клеят поддельные акцизные марки, а покупатель рискует наткнуться на контрафакт. Выпив поддельный спиртной напиток, можно отравиться и даже умереть. Как отличить настоящую водку от поддельной.

Во время похода в магазин за горячительным напитком, протестируйте несколько бутылок водки разных производителей и ценовых категорий. Крепко возьмите бутылку за горлышко и покрутите по кругу. Видите пузырьки? В той бутылке, где налита настоящая водка, пузырьки должны закручиваться в спираль и постепенно подниматься к поверхности.

А в сосуде с контрафактом образуются крупные пузырьки и сразу же пропадают. Благодаря этому вы сможете отличить «паленую» водку от качественной, рассказали в «Самой полезной программе» на телеканале РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели 18 человек от метанола в Екатеринбурге. Подозреваемых по факту преступления уже задержали.

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