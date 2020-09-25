«Защищать уже нечего»: Борисова прокомментировала отзыв иска Волочковой
Балерина подала на телеведущую в суд за слова про алкоголизм примы. Однако сегодня иск был отозван.
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац, Instagram @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала о радости от завершения судебных разбирательств с балериной Анастасией Волочковой — та отменила свой иск против нее. Ранее звезда балета возмутилась утверждениям со стороны Борисовой, что Волочкова якобы имеет зависимость от алкоголя.
Экс-ведущая «Армейского магазина» отслеживала ситуацию с четвертого по счету заседания в суде онлайн с отдыха в Крыму. Позже она обновила свою страницу отдельным постом на тему победы над Волочковой.
«После трех дней неудачных для балерины Волочковой разбирательств по иску ко мне о защите чести и достоинства примы-балерины Всея Руси стороной, подавшей иск, было принято решение отозвать его, вовремя сообразив, что защищать уже нечего», — написала она.
Борисова поблагодарила за профессиональную помощь своего адвоката Алексея Степанова. Именно он представлял ее в суде и оперативно сообщил радостные новости.
Многие подписчики порадовались за любимицу.
«Отлично!»;
«Поздравляю! И желаю вам больше не ссориться друг с другом»;
«Она еще отрицает после последних видео…» — написали они.
Впрочем, некоторые были настроены более скептично.
«Да обе хороши! То Дана маму свою ругает на всю страну, то Настя! Как не стыдно!»;
«Дана, объясните, пожалуйста, зачем набрасываться на человека, особенно если у него есть какая-то зависимость?» — отметились они в комментариях.
А в ответ на слова защитников чести Анастасии Волочковой Борисова и вовсе перешла в наступление.
«Вы абсолютно разные, как вы можете судиться? Вы собственно кто?» — обратился к ней один из пользователей сети.
«А она, собственно, кто? Одинокая, больная, зависимая женщина», — возмущенно написала телеведущая.
Ранее 5-tv.ru писал, как Волочкова объяснила, почему отозвала иск к Дане Борисовой.
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