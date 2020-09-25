«Пусть поможет себе сама»: Волочкова рассказала, почему отозвала иск к Борисовой

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 56

Причиной обращения в суд были оскорбления в адрес примы от экс-ведущей «Армейского магазина».

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Появилась информация, что балерина Анастасия Волочкова передумала судиться с Даной Борисовой. Изначально слова экс-ведущей программы «Армейский магазин» об алкоголизме Волочковой вызвали большое возмущение у звезды балета. Несколько месяцев шло судебное разбирательство, в интервью 5-tv.ru балерина рассказала, почему приняла решение отозвать иск.

«Я действительно стала инициатором того, чтобы иск был отозван. Да я изначально, честно говоря, не хотела это все затевать», — призналась Анастасия.

На обращении в суд настояли адвокаты балерины — слишком много негатива исходило в ее адрес со стороны Борисовой.

«Видя, какой помойкой поливает меня человек, который вообще ничего в своей жизни не достиг, не добился и пиарится за счет публичных людей… Я не приходила ни на одно из этих слушаний и заседаний, потому что просто не считала нужным пачкаться в этой помойке. А она все-таки пиарилась и собирала там огромное количество прессы не знаю по какому поводу», — рассмеялась Волочкова.

Знаменитость указала, что не хочет давать Дане Борисовой возможность и дальше получать свои пять минут славы за счет ее громкой фамилии.

«Это уже делают все, кому не лень, — отрезала Анастасия. — А кто кого спасать должен… Не этой, не знаю, даже, как назвать ее, персоне, даме судить, кому нужна помощь, а кому нет. Пусть сама поможет себе».

Волочкова напомнила, что понимает поставленные перед собой цели и задачи — суд с Борисовой в них не входит. Впереди ее ждет интересная премьера.

«Она сама признается публично, что занимается наркоманией и проституцией, и не стеснятся в этом признаваться. Не этой персоне давать нам всем, публичным людям, советы, как нам жить», — закончила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что таинственный мужчина Волочковой мог попасть на ее видео с Никитой Джигурдой.

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