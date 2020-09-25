В Кремле оценили непризнание Лукашенко президентом Белоруссии рядом стран

Непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии рядом стран Европы противоречит международному праву. С такой позицией выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля в ходе традиционного брифинга, такие решения будут лишь затруднять ведение диалога этих стран с республикой.

«Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Мы конечно не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США не признали Лукашенко президентом Белоруссии. При этом белорусский президент не получил отдельных поздравлений со стороны Кремля.