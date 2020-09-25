Видео: блогер-экстремал протащил самолет весом 43 тонны в Пулково

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Валентин Черников
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Пауэрлифтер Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд по трек-пулу.

Фото, видео: Instagram @vovkd_0804, 5-tv.ru

Неофициальный мировой рекорд по трек-пулу установил пауэрлифтер, бодибилдер и блогер Денис Вовк в аэропорту Пулково. Спортсмен протащил на специальной лестнице самолет весом 43 тонны — Airbus A-319.

Обычно протянуть настолько тяжелую технику решаются атлеты весом от 150 килограммов, тогда как Вовк весит менее 90. Тем не менее под руководством опытного тренера молодой человек решился и оправдал доверие.

Изначально Денис поставил себе нелегкую задачу — сдвинуть авиалайнер на пять метров. Однако осуществить задуманное помешал неровный пол. Во время первого подхода силач протянул самолет на метр. Примерно такого же результата он достиг и во второй раз. Зато третья попытка оказалась удачной — четыре метра.

О мировом рекорде речи пока не идет — в Пулково не присутствовала специальная комиссия, которая зафиксировала бы результат. По словам Вовка, это была подготовка. До этого спортсмен тренировался только в зале и двигал автобусы. Пауэрлифтер не исключает, что в будущем на пару стренером он протащит сцепку из двух самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что силач в Казани протащил самолет на 35 метров за полторы минуты.

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