Видео: блогер-экстремал протащил самолет весом 43 тонны в Пулково
Пауэрлифтер Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд по трек-пулу.
Фото, видео: Instagram @vovkd_0804, 5-tv.ru
Неофициальный мировой рекорд по трек-пулу установил пауэрлифтер, бодибилдер и блогер Денис Вовк в аэропорту Пулково. Спортсмен протащил на специальной лестнице самолет весом 43 тонны — Airbus A-319.
Обычно протянуть настолько тяжелую технику решаются атлеты весом от 150 килограммов, тогда как Вовк весит менее 90. Тем не менее под руководством опытного тренера молодой человек решился и оправдал доверие.
Изначально Денис поставил себе нелегкую задачу — сдвинуть авиалайнер на пять метров. Однако осуществить задуманное помешал неровный пол. Во время первого подхода силач протянул самолет на метр. Примерно такого же результата он достиг и во второй раз. Зато третья попытка оказалась удачной — четыре метра.
О мировом рекорде речи пока не идет — в Пулково не присутствовала специальная комиссия, которая зафиксировала бы результат. По словам Вовка, это была подготовка. До этого спортсмен тренировался только в зале и двигал автобусы. Пауэрлифтер не исключает, что в будущем на пару стренером он протащит сцепку из двух самолетов.
Ранее 5-tv.ru писал, что силач в Казани протащил самолет на 35 метров за полторы минуты.
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