Судьба стрит-арта в Петербурге: Рисовать на стенах теперь разрешено?

Уличному искусству в Петербурге — быть! В Северной столице введен мораторий на закрашивание граффити. И хотя послабления временные, у художников появилась надежда, что власти наконец разработают «правила игры» и рисовать на стенах можно будет легально.

Каковы шансы уличных портретов на выживание, выясняла корреспондент Елена Норкунайте.

Это глоток свободы для стрит-арта— возможно, так подумал депутат из Петербурга, получив из Смольного письмо в ответ на запрос о введении моратория для уличных художников.

«Срок устранения нарушений — удаление граффити, обладающих признаками уличного искусства, на фасадах многоквартирных домов, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности граждан, будет устанавливаться не ранее 01 февраля 2021 года», — говорится в официальном документе.

Видимо, с января по февраль власти Петербурга объявили мораторий, потому что пока — до 1 января сотрудники жилинспекции просто не выходят с проверками на улицу — из-за ограничений. А исполнители на местах и вовсе живут по старым правилам.

«Коммунальные службы в установленном порядке осуществляют закрашивание несанкционированных надписей на жилом фонде. Управляющие компании как обеспечивали чистоту и порядок жилого фонда, так и будут продолжать это успешно делать», — заявила пресс-секретарь администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Елена Григорьева.

Так что это за амнистия такая? И самое главное: она для кого?

«Система коммунальных служб, система городских комитетов, которая, в принципе не понимает, что делать с уличными художниками и работы, которые несут какой-то смысл, позитив, позволяющие задумать о чем-то уничтожаются одномоментно», — отметил художник Олег Лукьянов.

Олег Лукьянов — это тот художник или человек-принтер, как он сам себя называет, Бродский которого вызвал широкий общественный резонанс. Чтобы проверить, готовы ли власти и коммунальные службы к новым — пусть даже и временным правилам — он изобразил Ивана Грозного. Это персона историческая и вряд ли в ней можно увидеть подтекст экстремистского характера.

Работа неизвестного художника из коллекции Русского музея. Искусство в массы — это уже настоящий перфоманс. Например, на Бродского, которого Лукьянов по незнанию поместил на стену, охраняемую государством, туристы специально приезжали посмотреть, а после закрашивания фрески начался повальный флешмоб.

«Мы сделали маленькие наклейки фресок и нанесли на них защитный слой, как на лотерейных билетах. Гости приходили к нам, и имитировали оттирание фресок», — рассказал владелец кафе Антон Скрынник.

Новость о введении моратория на уничтожение стрит-арта сами художники всерьез не восприняли. Выдача предписаний на закраску работ действительно, приостановлено, но это не значит, что с 1 февраля 2021 года штрафы не введут вновь. Да и самодеятельность никто не отменял.

«Этот якобы мораторий не запрещает в частном порядке, по собственной инициативе, юридическим лицам, и, в том числе, коммунальным службам самостоятельно закрашивать работы, и в 99% случаев всегда было такое, что ЖКХ закрашивало работы, не дожидаясь предписания», — поделилась координатор арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина.

Под аркой — настоящая галерея, выходящая за рамки закона. Неизвестные авторы облюбовали подворотню около года назад. Искусство регулярно подвергается актам вандализма, но пока живет

«Они все разные в разных направлениях пишут. Кто-то ходит психует, стирает и пишет заново, но, в целом, — эта стена пережила достаточно многое», — призналась дизайнер Дарья.

Несмотря на муки творчества, разговоры о легализации уличного искусства, кажется, все-таки зазвучали в кабинетах власти. Изменения в законодательстве здесь уже считают необходимыми, ведь Петербург вдохновляет.

А представители стрит-арта помимо прочего мечтают о межведомственной комиссии, которая наконец установит четкие рамки, что хорошо, а что плохо для стен, фасадов и дворов.