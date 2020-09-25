Польская компания выпустила фигурки советских солдат в виде мародеров

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Валентин Черников
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Авторы изобразили игрушечных красноармейцев образца середины 40-х годов, представив их грабителями.

Польская компания выпустила фигурки советских солдат в виде мародеров

Фото: Facebook @D-Day Miniature Studio

Польский производитель игрушечных фигурок военнослужащих D-Day Miniature Studio выпустил новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»). Компания представила комплект из четырех фигурок солдат Красной армии масштабом 1:35. При этом авторы изобразили красноармейцев образца 1944–1946 годов в образе мародеров.

На опубликованных изображениях русские солдаты, вооруженные автоматами и винтовками, занимаются разграблением чужих ценностей. Один из них вырядился в гражданскую одежду: несколько галстуков, жилет и цилиндр. В руках он несет трость и чемодан. Другой и вовсе везет тачку с ценностями. На ней видны картины, распятие и наполненный вещами мешок. Группу замыкает вояка, что-то пьющий из бутылки.

В комментариях к рекламной публикации в соцсетях негодующие русскоязычные пользователи оставили отрицательные отзывы. Компанию осудили за антироссийскую пропаганду и представление советских воинов-освободителей преступниками и пьяницами. Иностранные же комментаторы поддержали авторов фигурок, спровоцировав историческую дискуссию.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Сатановский предупредил об угрозе ядерной войны между Россией и Западом из-за Белоруссии.

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