Политолог Сатановский предупредил об угрозе ядерной войны между Россией и Западом из-за Белоруссии

Политолог Евгений Сатановский предсказал возможную ядерную войну между Россией и Западом из-за ситуации в Белоруссии. По его словам, западные «коллеги» намерены создать в республике новый «плацдарм», нацеленный против нашей страны. Именно ради этого они и спровоцировали массовые протесты в Белоруссии, задача которых — смещение Александра Лукашенко с поста президента.

Сатановский уверен, что США и ЕС готовили Белоруссии участь Украины, где в 2014 году на волне Майдана произошел государственный переворот. Он также отметил, что с тех пор в украинском обществе сформировались заметные антироссийские настроения, а в самом Киеве стали угрожать Москве террористическими актами.

Вместе с тем политолог признал, что часть ответственности за происходящие в стране волнения лежит на самом Лукашенко, который тянул с интеграцией с РФ в рамках Союзного государства. Если бы глава государства остался верен своим обещаниям, то многих проблем можно было бы избежать, сказал Сатановский в эфире «Соловьев LIVE».

По его мнению, в скором времени мир узнает о планах Запада окружить Россию враждебными государствами. Это подорвет эффективность всех мирных способов урегулирования конфликтов, что чревато катастрофическими последствиями для мирового сообщества.

Он отметил, что в сложившейся ситуации не обойдется без «большой драки», которая может привести к открытому противостоянию с применением оружия массового уничтожения.

«Господа американцы и европейцы, вы что, смеетесь? Что теперь надо? Париж брать, Берлин брать, американцев вышибать из Европы? Без большой драки не получится. И, скорее всего, без ядерной драки. Это очень плохо. Но мы к этому приближаемся. Не хочется, но приближаемся», — заявил Сатановский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал оценку событиям в Белоруссии.