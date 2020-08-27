Политолог Сатановский предупредил об угрозе ядерной войны между Россией и Западом из-за Белоруссии
Эксперт отметил, что как бы ни хотелось этого избежать, мировое сообщество плавно приближается к «большой драке».
Фото: www.globallookpress.com
Политолог Евгений Сатановский предсказал возможную ядерную войну между Россией и Западом из-за ситуации в Белоруссии. По его словам, западные «коллеги» намерены создать в республике новый «плацдарм», нацеленный против нашей страны. Именно ради этого они и спровоцировали массовые протесты в Белоруссии, задача которых — смещение Александра Лукашенко с поста президента.
Сатановский уверен, что США и ЕС готовили Белоруссии участь Украины, где в 2014 году на волне Майдана произошел государственный переворот. Он также отметил, что с тех пор в украинском обществе сформировались заметные антироссийские настроения, а в самом Киеве стали угрожать Москве террористическими актами.
Вместе с тем политолог признал, что часть ответственности за происходящие в стране волнения лежит на самом Лукашенко, который тянул с интеграцией с РФ в рамках Союзного государства. Если бы глава государства остался верен своим обещаниям, то многих проблем можно было бы избежать, сказал Сатановский в эфире «Соловьев LIVE».
По его мнению, в скором времени мир узнает о планах Запада окружить Россию враждебными государствами. Это подорвет эффективность всех мирных способов урегулирования конфликтов, что чревато катастрофическими последствиями для мирового сообщества.
Он отметил, что в сложившейся ситуации не обойдется без «большой драки», которая может привести к открытому противостоянию с применением оружия массового уничтожения.
«Господа американцы и европейцы, вы что, смеетесь? Что теперь надо? Париж брать, Берлин брать, американцев вышибать из Европы? Без большой драки не получится. И, скорее всего, без ядерной драки. Это очень плохо. Но мы к этому приближаемся. Не хочется, но приближаемся», — заявил Сатановский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал оценку событиям в Белоруссии.
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