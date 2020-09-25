В разбившемся при заходе на посадку под Харьковом АН-26 есть выжившие
Командование Воздушных сил Украины подтвердило авиакатастрофу. По предварительным данным, нескольких людей госпитализировали с ожогами.
Фото, видео: globallookpress.com, Cоцсети
Командование Воздушных сил Украины подтвердило авиакатастрофу, произошедшую в Харьковской области. Отмечается, что АН-26 потерпел крушение при заходе на посадку. На борту воздушного судна есть погибшие и травмированные. По предварительным данным, нескольких людей госпитализировали с ожогами. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
По данным «Интерфакс-Украина», на борту авиалайнера могло быть до 30 человек. Ранее стало известно, что на разбившемся самолете находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил, выполнявшие учебный полет. Сегодня в Харьковской области проходили масштабные учения.
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