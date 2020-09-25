В результате крушения самолета под Харьковом погибли 18 человек

В результате авиакатастрофы, произошедшей сегодня под Харьковом, погибли 18 человек. Еще двое тяжело ранены. Соответствующую информацию предоставили в МВД Украины. По предварительным данным, на борту воздушного судна всего находилось 23 человека: пять членов экипажа и 18 курсантов. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что при заходе на посадку АН-26 потерпел крушение и загорелся. ЧП произошло в Чугуеве — пригороде Харькова. На борту воздушного судна находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена помощь.