В результате крушения самолета под Харьковом погибли 18 человек
Предварительно, среди членов экипажа есть также выжившие.
Фото, видео: Cоцсети
В результате авиакатастрофы, произошедшей сегодня под Харьковом, погибли 18 человек. Еще двое тяжело ранены. Соответствующую информацию предоставили в МВД Украины. По предварительным данным, на борту воздушного судна всего находилось 23 человека: пять членов экипажа и 18 курсантов. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что при заходе на посадку АН-26 потерпел крушение и загорелся. ЧП произошло в Чугуеве — пригороде Харькова. На борту воздушного судна находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена помощь.
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