В Петербурге стартовал автопробег СК, посвященный 75-летию Нюрнбергского процесса

Следственный комитет объявил о начале межрегионального автопробега, посвященного 75-летию Нюрнбергского процесса. Межрегиональная акция в рамках празднования годовщины Победы стартовала в Петербурге.

«Цель автопробега — напомнить, кто победил в этой войне, кто был истинными виновниками этой трагедии и сохранить память о жертвах, которые принесла эта страшная война», — рассказал руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.

По его словам, маршрут ведомственной колонны пройдет по областям, наиболее пострадавшим в военные годы, в частности, охватит Северо-Западаний округ. Изначально планировалось, что колонна проедет по всей территории страны, где прошли ожесточенные бои. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. В каждом городе, где будет останавливаться колонна, развернется выставка экспонатов.

«Это фотовыставка, которая рассказывает о злодеяниях фашистов на территории Советского Союза и об этапах Нюрнбергского процесса. Там показаны действующие лица и итоги этого серьезного расследования», — уточнил Петров.

Кроме того, автопробег выступает одним из элементов всероссийской молодежной Эстафеты добрых дел, которую также проводит СК. В ноябре знамя этой эстафеты прибудет в Калининград по Северному морскому пути. Там же к этому моменту окажется и колонна. Предполагается, что в городе развернутся торжества по случаю этих двух событий.

Ранее 5-tv.ru писал, что реконструкторы полностью воссоздали битву на Невском пятачке под Петербургом.