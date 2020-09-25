Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 22 человек. Еще двое получили серьезные травмы в результате крушения самолета. Судьба четверых остается неизвестна. Об этом сообщили в МВД Украины.

По предварительным данным, на борту разбившегося воздушного судна могло находить порядка 28 человек: 21 курсантов и семь членов экипажа. Курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины участвовали в учебном полете. Авиалайнер АН-26 рухнул при заходе на посадку, после чего загорелся. В настоящий момент возгорание потушили.

Причины произошедшего устанавливаются. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что будет создана комиссия для расследования обстоятельств крушения АН-26 в Харьковской области.