Уж замуж невтерпеж: Кети Топурия сообщила о помолвке с бизнесменом Деньговым

О личной жизни Кети Топурии в российском шоу-бизнесе ходит много слухов. Часто говорят о «беременности певицы» от ее бойфренда Льва Деньгова. Впервые Топурия вышла в свет с бизнесменом в конце июня, и уже через несколько дней появилось фото, на котором она кружит с ним в танце в платье свободного покроя.

Судя по всему, отношения пары быстро перетекли в серьезное русло, так как певица сообщила радостную новость — Лев сделал ей предложение руки и сердца. Такое заявление звезда сделала в беседе с peopletalk.ru

Слухи о помолвке звезды и предпринимателя Деньгова появились после публикации Топурией в своем Instagram-аккаунте фотографии с большим кольцом на безымянном пальце. Теперь догадки фанатов стали явными.

Instagram @keti_one_official

Не умолкают и слухи о беременности Кети. Поклонники замечают «округлившиеся» формы своей любимицы и предполагают, что именно интересное положение стало причиной помолвки влюбленных после недолгосрочных отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кети Топурия вновь спровоцировала слухи о беременности.