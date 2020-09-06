«Срок приличный»: Кети Топурия в пышном платье вновь спровоцировала слухи о беременности

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Молодцова Анна
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Фанаты считают, что солистка группы A'Studio решилась на малыша с бойфрендом Львом Деньговым.

Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Слухи о том, что Кети Топурия находится в интересном положении, появляются с завидной регулярностью. Солистка группы A’Studio сама то и дело подливает масла в огонь, публикуя фотографии в свободных нарядах.

Так, в последней публикации в своем Instagram-аккаунте девушка поделилась с подписчиками новым имиджем. Сидя в гримерке, Топурия сняла на телефон свою новую прическу с нарощенными светлыми локонами, которые собрала в хвост. Однако поклонников больше заинтересовала не густая копна волос звезды, а ее пышное платье, которое, по их мнению, придало фигуре певицы чересчур большой объем. Те, кто давно подозревает Топурию в беременности, пришли к выводу, что были верны в своих догадках.

«Срок уже приличный»;

«Сколько уже месяцев?»;

«Беременна», — вынесли свой вердикт подписчики.

Instagram @keti_one_official

Фанаты певицы предполагают, что она решилась на еще одного ребенка вместе со своим новым бойфрендом Львом Деньговым. Впервые Топурия вышла в свет с бизнесменом в конце июня, и уже через несколько дней появилось фото, на котором она кружит с ним в танце в платье свободного покроя. Впрочем, сама звезда уклоняется от всяческих расспросов о беременности.

У исполнительницы уже есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Певица также встречалась с рэпером Гуфом, однако роман двух творческих личностей свадьбой не закончился.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Саша Бортич, которая недавно стала мамой, выложила фото с малышом.

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