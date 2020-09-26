«Вечного полета, братья»: как выглядели молодые курсанты, погибшие в авиакатастрофе под Харьковом

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Татьяна Меркер
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Близкие погибших делятся своей болью от утраты. Многие из молодых людей не дожили и до своего 25-летия.

Фото, видео: Соцсети

Вечером 25 сентября общественность потрясло известие о крушении самолета Ан-26 в Харьковской области. В авиакатастрофе погибли 26 человек, среди которых юные и здоровые курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Матери не помнят себя от горя, многим из разбившихся молодых ребят не было и 25 лет.

Близкие, друзья и однокурсники публикуют в соцсетях фотографии погибших парней, подписывая снимки словами прощания: «Вечного полета!», «Светлая память», «Братья, больше жизни люблю». Те, кто мог оказаться на их месте, сетуют на свое бессилие в трагедии, не представляя дальнейшей жизни без товарищей.

В настоящее время удалось выяснить имена некоторых курсантов, жизнь которых трагично оборвалась. Это Андрей Юрьевич, Роман Корчовский, Владимир Альбатрос, Евгений Скоробогатько.

«Вечного полета, братья»: как выглядели молодые курсанты, погибшие в авиакатастрофе под Харьковом

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Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области во время захода на посадку. Всего на борту находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь членов экипажа. Трагедия унесла жизни 26 человек. Двое курсантов выпрыгнули из самолета до крушения, после чего их доставили в медучреждении. Уже в больнице состояние одного из спасшихся молодых летчиков ухудшилось. Спасти его не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найдены черные ящики разбившегося под Харьковом самолета.

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