Найдены черные ящики разбившегося под Харьковом самолета

На месте крушения под украинским Харьковом самолета Ан-26 нашли черные ящики, об этом заявили в Минобороны Украины. Устройства пока не извлечены из обломков воздушного судна.

На данный момент известно о 25 погибших. Спасатели обнаружили на месте трагедии возле города Чугуев тело еще одного погибшего, поиски еще двоих продолжаются.

Всего на борту находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь членов экипажа. Два курсанта смогли выпрыгнуть из самолета до крушения, они доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии — с ожогами 90% поверхности тела.

Служба безопасности подтвердила, что перед крушением у самолета отказал левый двигатель, и пилот воздушного судна запрашивал у диспетчера разрешения на посадку на одном — правом двигателе. Через пять минут произошла авиакатастрофа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курсант чудом избежал гибели в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.