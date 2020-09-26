«Была от меня беременна»: обвиняемый в убийстве матери и девочки под Нижним Новгородом разговорился

Обвиняемый в убийстве матери и девочки под Нижним Новгородом Павер Сурков по кличке Пафик прокомментировал резонансные происшествия, случившиеся 24 и 25 сентября в поселке Неклюдово и городе Бор.

«Я сам не ожидал. Да, я раскаиваюсь!» — заявил Пафик, отметив, что перед тем, как пойти на убийство, но серьезно повздорил с сожительницей, которая в итоге стала его жертвой.

«Когда с женой ругались, она была от меня беременна. Сказала, что у нее был выкидыш», — сказал обвиняемый, находясь за решеткой в зале суда.

Он также отметил, что женщина регулярно ему врала.

«Обманывала постоянно, в последнее время находилась в квартире какой-то. Неизвестно в какой. Потом резко сказала, что сделает выкидыш. А потом я уже начал сильно злиться. А потом сказала, что уже сделала», — сказал Сурков.

Он также признался, что в момент совершения преступлений он находился в состоянии алкогольного опянения.

«Я сам себе не прошу. Я в запое был большом. Это не планировалось, изначально я угрожал просто. Постоянно с ней проживали», — заключил обвиняемый.

Подозреваемого в убийстве девочки и ее матери под Нижним Новгородом Павла Суркова по кличке Пафик арестовали на два месяца. Об этом стало известно 5-tv.ru по итогам заседания суда.

СК РФ

Павла Суркова задержали 25 сентября по подозрению в убийстве девочки и ее матери в Нижегородской области. Сначала стало известно об исчезновении девятилетнее девочки в поселке Неклюдово, на ее поиски вышли сотни человек. В ночь на 25 сентября ее тело было обнаружено в кустах за кафе, рядом была найдена мужская одежда. Позже очевидцы сообщали, что видели как девочка выходила из школьного автобуса, чтобы пойти домой, однако до туда она не дошла. Спустя некоторое время ее последний раз видели с неизвестным мужчиной.

Позже выяснилось, что Сурков причастен еще к одному убийству. Тело 46-летней Снежаны Фоменко обнаружили в квартире дома, расположенного в городе Бор на улице Державина. У нее была черепно-лицевая травма. Она оказалась матерью девочки.

Между поселком Неклюдово, где обнаружили мертвую девочку, и городом Бором всего лишь девять километров. Пройти пешком такое расстояние можно примерно за два часа. По версии следствия, Сурков сначала убил женщину, затем ее ребенка. После расправы над школьницей он вернулся в квартиру Снежаны Фоменко. Подозреваемый ранее был судим за грабеж, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений.