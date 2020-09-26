Подозреваемого в убийстве девочки и ее матери под Нижним Новгородом арестовали

Подозреваемого в убийстве девочки и ее матери под Нижним Новгородом Павла Суркова по кличке Пафик арестовали на два месяца. Об этом стало известно 5-tv.ru по итогам заседания суда.

СК РФ

Павла Суркова задержали 25 сентября по подозрению в убийстве девочки и ее матери в Нижегородской области. Сначала стало известно об исчезновении девятилетнее девочки в поселке Неклюдово, на ее поиски вышли сотни человек. В ночь на 25 сентября ее тело было обнаружено в кустах за кафе, рядом была найдена мужская одежда. Позже очевидцы сообщали, что видели как девочка выходила из школьного автобуса, чтобы пойти домой, однако до туда она не дошла. Спустя некоторое время ее последний раз видели с неизвестным мужчиной.

Позже выяснилось, что Сурков причастен еще к одному убийству. Тело 46-летней Снежаны Фоменко обнаружили в квартире дома, расположенного в городе Бор на улице Державина. У нее была черепно-лицевая травма. Она оказалась матерью девочки.

Между поселком Неклюдово, где обнаружили мертвую девочку, и городом Бором всего лишь девять километров. Пройти пешком такое расстояние можно примерно за два часа. По версии следствия, Сурков сначала убил женщину, затем ее ребенка. После расправы над школьницей он вернулся в квартиру Снежаны Фоменко. Подозреваемый ранее был судим за грабеж, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений.