Лифт со студентами застрял в одном из вузов Москвы. В беседе с 5-tv.ru очевидцы рассказали подробности происшествия.

По имеющейся информации, ЧП произошло в четверг, 24 сентября, в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА).

Со слов свидетелей, в лифт грузоподъемностью 1000 килограммов одновременно вошли, по разным данным, от 12 до 21 студента. Среди них, в том числе был человек, страдающий сахарным диабетом.

«Не знаю точно, поднимались они или спускались. <…> Ребята, которые были в самом лифте, рассказали, что свет отключился. Воздуха перестало хватать, двое ребят потеряли сознание. Один сахарный диабетик. У него сахар то ли понизился, то повысился. Точное не знаю, но ему стало плохо. Ребята, которые были на этаже, стали выламывать дверь», — сообщил свидетель событий, пожелавший остаться инкогнито.

Студент по имени Алексей, в свою очередь, подчеркнул, что лифт изначально был неисправен.

«Когда зашли люди, сигнала о перегрузе не было. Там были запаяны кнопки вентиляции и вызова диспетчера. Были ситуации, когда нажимаешь на девятый этаж, а он едет на первый. Нажимаешь на первый, а он едет на одиннадцатый», — заявил очевидец.

Студентка Александра в беседе с 5-tv.ru подтвердила, что лифт был полностью набит людьми и, вероятно, поэтому произошло ЧП. При этом девушка отметила, что декан МФЮА, узнав о ситуации, не предпринял каких-либо мер по спасению студентов.

«Ты декан. Ты должен сломя голову нестись и спасать жизни детей. Там были не все совершеннолетние. Ты знаешь, что у тебя там минимум три человека в обмороке, у других панические атаки и психозы. Люди задыхаются. Ты чем думаешь? Отменять вызовы МЧС, чтобы сохранить репутацию, простите, что? <…> Парни, которые ломали лифт, просто деканше кинули студаки в лицо, и начали ломать дверь, чтобы пустить людям в воздух», — заявила Александра.

Позже появился официальный комментарий пресс-службы университета по ситуации. В нем опровергалась информация о том, что сотрудники МФЮА не помогали пострадавшим.

«После поступившего сигнала диспетчерская служба университета, действуя в соответствии с установленным регламентом, вызвала специальную службу технической эксплуатации лифта и службу неотложной медицинской помощи на случай необходимости оказания помощи возможным пострадавшим», — говорилось в сообщении.

Однако вследствие того, что студенты самостоятельно попытались раскрыть двери лифта и нанесли конструкции существенный ущерб, оперативно устранить неисправность не удалось. Вместе с тем на месте постоянно дежурил фельдшер медицинского центра вуза, а также прибывшая бригада скорой помощи. Медперсонал всячески пытался оказать помощь заблокированным в кабине людям.

«После прибытия службы технической эксплуатации двери лифта были открыты, всем нуждающимся была оказана квалифицированная медицинская помощь. Несколько студентов доставлены в больницу», — сообщили представители пресс-службы МФЮА.

5-tv.ru

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