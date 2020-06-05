Очевидцы сообщают о падении лифта с пассажирами в доме на юго-западе Петербурга
Предварительно, ЧП произошло на Ленинском проспекте в многоквартирной высотке.
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Фото, видео: vk.com/spb_today
Очевидцы сообщают о падении лифта с пассажирами в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Megapolice.
Подтверждения данной информации пока не поступало. Согласно фото с места ЧП на место прибыли экстренные службы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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