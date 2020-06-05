Очевидцы сообщают о падении лифта с пассажирами в доме на юго-западе Петербурга

Очевидцы сообщают о падении лифта с пассажирами в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Megapolice.

Подтверждения данной информации пока не поступало. Согласно фото с места ЧП на место прибыли экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.