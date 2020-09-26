«В критическом состоянии»: Асмус рассказала, как оказалась под капельницей

Кристина Асмус напугала подписчиков сообщением об ухудшении здоровья. В Instagram актриса призналась, что попала в больницу из-за проблем со связками. По ее словам, причиной недомогания стал слишком плотный график работы. Незадолго до этого знаменитость жаловалась на потерю голоса перед важным спектаклем, отмечает «Экономика сегодня».

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре… Нет. Это все график, которым я себя довела… Впервые, наверное, в голове мысль — что это все, конечно, того не стоило…», — написала звезда.

Instagram @asmuskristina

Поклонники посочувствовали артистке и призвали ее ответственнее относиться к своему здоровью.

«Кристина, любите себя больше. Здоровье важнее»

«Выздоравливайте! И не надо в следующий раз так себя перегружать!»

«Всех спектаклей и всех ролей все равно не сыграть, а вам дочь еще надо вырастить. Поправляйтесь!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус высмеяла раздел имущества с Гариком Харламовым.