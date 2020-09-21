Асмус высмеяла раздел имущества с Харламовым

Бракоразводный процесс с Гариком Харламовым не может повергнуть Кристину Асмус в уныние. Актриса вновь понять это поклонникам в Instagram. Звезда сериала «Интерны» отпустила очередную шутку о разводе — на этот раз по теме раздела с супругом совместно нажитого имущества.

В комментариях к новому снимку Асмус один из подписчиков поинтересовался, сама ли она ведет блог в соцсети. На это знаменитость ответила с иронией.

«50% (ведет — Прим.ред.) Гарик после развода. Все-таки подписчики совместно нажитые», — сострила Кристина.

Instagram @asmuskristina

В комментариях фанаты похвалили светскую львицу за чувство юмора и оптимизм. Однако отдельные пользователи заметили, что Асмус злоупотребляет остротами на тему развода, из-за чего те с каждым разом они становятся менее смешными.

«Вы к этому готовились или случайно такая бодрая шутка в голову пришла?»

«Почему вы всегда шутите про развод, он вам покоя не дает?»

«Шутка, сказанная дважды, перестает быть шуткой», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники раскритиковали образ Асмус и новое шоу.