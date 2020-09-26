Видео с места обрушения пожарной лестницы в Петербурге, где едва не погибла женщина
ЧП произошло на улице Подвойского.
Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru
Обрушение площадки пожарной лестницы с пятого на четвертый этаж произошло этим вечером в Санкт-Петербурге. ЧП случилось в доме № 50/1 на улице Подвойского. В результате инцидента едва не погибла 40-летняя женщина. Она получила травмы.
На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь. Согласно неподтвержденным данным, в результате обрушения перелом могла также получить девочка.
Возле дома на улице Подвойского работают правоохранители. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
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