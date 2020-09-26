Перестрелка произошла в одном из ресторанов Петербурга

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 92

По предварительным данным, неизвестные вошли в заведение на Измайловском проспекте и открыли огонь.

Перестрелка произошла в одном из ресторанов Петербурга

Фото: depositphotos.com

Неизвестные открыли стрельбу в ресторане на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. Об инциденте, произошедшем в заведении, сообщают «Невские новости».

По данным агентства, пятеро вооруженных мужчин быстрым шагом направились к дверям ресторана, после чего открыли огонь. Из заведения доносились выстрелы. 

Согласно уточненной информации,  перестрелка оказалась частью свадебного шоу.  Она была заранее отрепетирована. 

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