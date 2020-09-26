Перестрелка произошла в одном из ресторанов Петербурга

Неизвестные открыли стрельбу в ресторане на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. Об инциденте, произошедшем в заведении, сообщают «Невские новости».

По данным агентства, пятеро вооруженных мужчин быстрым шагом направились к дверям ресторана, после чего открыли огонь. Из заведения доносились выстрелы.

Согласно уточненной информации, перестрелка оказалась частью свадебного шоу. Она была заранее отрепетирована.