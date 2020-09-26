Перестрелка произошла в одном из ресторанов Петербурга
По предварительным данным, неизвестные вошли в заведение на Измайловском проспекте и открыли огонь.
Фото: depositphotos.com
Неизвестные открыли стрельбу в ресторане на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. Об инциденте, произошедшем в заведении, сообщают «Невские новости».
По данным агентства, пятеро вооруженных мужчин быстрым шагом направились к дверям ресторана, после чего открыли огонь. Из заведения доносились выстрелы.
Согласно уточненной информации, перестрелка оказалась частью свадебного шоу. Она была заранее отрепетирована.
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