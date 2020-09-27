«Ледовая битва» Плющенко и Тутберидзе: Как фигурное катание превратилось в мир интриг и скандалов
Накануне в сети была опубликована переписка Яны Рудковской и Алины Загитовой, которая вызвала общественный резонанс и критику в адрес команды Евгения Плющенко.
Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru
Громкий скандал в фигурном катании. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и лучший тренер мира Этери Тутберидзе устроили публичные разборки из-за суперзвезды мирового спорта Алины Загитовой. И явили наконец истинное лицо этого вида спорта – склоки, интриги, предательство.
А ведь недавно казалось, что фигурный мир - это одна большая и дружная семья. И еще один нелицеприятный аспект проявил этот конфликт. Речь о возрасте фигуристок. На лед теперь выходят 14-летние девочки, которые в силу своей анатомии могут дать фору взрослым конкурентам.
Но детский организм и, в первую очередь, психика не выдерживают таких нагрузок. И столь юные чемпионы сгорают, как метеоры в атмосфере. Большой спорт диктует свои правила. Но можно ли их изменить?
Корреспондент Роман Ишмухаметов разбирался, что важнее: золотые медали или здоровье ребенка? И при чем тут миллионы долларов?
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