«Ледовая битва» Плющенко и Тутберидзе: Как фигурное катание превратилось в мир интриг и скандалов

Громкий скандал в фигурном катании. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и лучший тренер мира Этери Тутберидзе устроили публичные разборки из-за суперзвезды мирового спорта Алины Загитовой. И явили наконец истинное лицо этого вида спорта – склоки, интриги, предательство.

А ведь недавно казалось, что фигурный мир - это одна большая и дружная семья. И еще один нелицеприятный аспект проявил этот конфликт. Речь о возрасте фигуристок. На лед теперь выходят 14-летние девочки, которые в силу своей анатомии могут дать фору взрослым конкурентам.

Но детский организм и, в первую очередь, психика не выдерживают таких нагрузок. И столь юные чемпионы сгорают, как метеоры в атмосфере. Большой спорт диктует свои правила. Но можно ли их изменить?

Корреспондент Роман Ишмухаметов разбирался, что важнее: золотые медали или здоровье ребенка? И при чем тут миллионы долларов?