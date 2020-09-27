Google опубликовал новый дудл в честь своего 22-летия

Крупнейшая поисковая система в мире Google отмечает свое 22-летие. В честь этого события компания разместила на сайте праздничный дудл, на котором заглавная буква G принимает поздравления в сети, сидя за ноутбуком в колпаке именинника рядом с подарками и кусочком торта.

Почему компания отмечает день рождения 27 сентября, пользователи гадают много лет. 15 сентября 1997 года создатели поисковой системы, аспиранты Стэндфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали домен, а 4 сентября 1998 года компания Google была зарегистрирована как юридическое лицо.

Причем ее названием стало ошибочное написание слова гугол (googol). Этим термином обозначается число, которое пишется как единица со 100 нулями.

google.ru

Имя Google родилось, когда Пейдж и Брин показывали свой поисковик одному из основателей Sun Microsystems Энди Бехтольшьейму, который в спешке выписал молодым людям чек на 100 тысяч долларов на имя несуществующей компании Google Incorporated. Чтобы получить деньги в банке, пришлось зарегистрировать фирму именно с таким названием.

В 2006 году Google без объяснения причины провозгласил своим днем рождения 27 сентября. Многие полагают, что это связано с появлением на сайте первого дудла (тематического рисунка Google), он был посвящен фестивалю Burning Man.

В январе 2006 года слово «Google» было официально добавлено в Оксфордский словарь английского языка в качестве глагола — to google (погуглить).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22 сентября компания Google опубликовала дудл, посвященный Сергею Ивановичу Ожегову — создателю одного из самых известных словарей русского языка.