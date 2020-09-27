Решетова ответила на вопрос о возлюбленной Тимати и своих отношениях — фото

|
Светлана Александрова
61

Несколько дней назад в сети появилось совместное фото рэпера с эффектной блондинкой.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова прокомментировала слухи о новом романе музыканта. В разделе сторис на своей странице в Instagram она ответила на вопрос одного из подписчиков, не завела ли она уже себе «ухожора» (орфография автора сохранена — Прим.ред.) и правда ли, что у Тимура Юнусова появилась новая пассия.

«Вот тебе и отношения напоказ. Часто приписывают то, чего нет, а также имеют привычку „залезть в чужую постель“. Нет у него никого, да и я пока что не имею цели заводить новые отношения», — отрезала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Как ранее сообщал 5-tv.ru, несколько дней назад в сети появилось фото обнимающегося с эффектной блондинкой Тимати. Снимок выложила в интернет запечатленная на нем мастер тату Анна Дарбицкая. Она же добавила интриги, подписав фото: «теперь можно».

Анастасия Решетова объявила, что они с Тимуром Юнусовым «больше не одно целое» 11 сентября. Модель и музыкант были вместе с 2015 года, но официально брак зарегистрирован не был. У расставшейся пары есть общий сын, Ратмир которому в октябре исполнится год.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:56
«Ледовая битва» Плющенко и Тутберидзе: Как фигурное катание превратилось в мир интриг и скандалов
5:43
Ирену Понарошку фанаты «выдали замуж за приятного человека» — видео
5:15
Достойная жизнь детей и доступность образования: Путин дал поручения по реализации поправок к Конституции
4:59
«Кто у нас не выпивает?» — актер Балуев высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
4:45
Решетова ответила на вопрос о возлюбленной Тимати и своих отношениях — фото
4:15
Google опубликовал новый дудл в честь своего 22-летия

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Успеть до первого числа: Что изменится в жизни россиян в октябре?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок