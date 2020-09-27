Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова прокомментировала слухи о новом романе музыканта. В разделе сторис на своей странице в Instagram она ответила на вопрос одного из подписчиков, не завела ли она уже себе «ухожора» (орфография автора сохранена — Прим.ред.) и правда ли, что у Тимура Юнусова появилась новая пассия.

«Вот тебе и отношения напоказ. Часто приписывают то, чего нет, а также имеют привычку „залезть в чужую постель“. Нет у него никого, да и я пока что не имею цели заводить новые отношения», — отрезала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Как ранее сообщал 5-tv.ru, несколько дней назад в сети появилось фото обнимающегося с эффектной блондинкой Тимати. Снимок выложила в интернет запечатленная на нем мастер тату Анна Дарбицкая. Она же добавила интриги, подписав фото: «теперь можно».

Анастасия Решетова объявила, что они с Тимуром Юнусовым «больше не одно целое» 11 сентября. Модель и музыкант были вместе с 2015 года, но официально брак зарегистрирован не был. У расставшейся пары есть общий сын, Ратмир которому в октябре исполнится год.