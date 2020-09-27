Три человека погибли в результате пожаре в Подмосковье

Три человека погибли и один пострадал в результате пожала в жилом доме в подмосковной Балашихе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, пламя вспыхнуло в доме № 35 в микрорайоне Дзержинского. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В настоящий момент на месте ЧП дежурят экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.