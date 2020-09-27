Три человека погибли в результате пожаре в Подмосковье

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 54

Возгорание произошло в жилом доме в микрорайоне Дзержинского в Балашихе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru

Три человека погибли и один пострадал в результате пожала в жилом доме в подмосковной Балашихе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, пламя вспыхнуло в доме № 35 в микрорайоне Дзержинского. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В настоящий момент на месте ЧП дежурят экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

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