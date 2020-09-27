Два переживших войну пенсионера погибли при пожаре в Курганской области

Пенсионеры, пережившие Великую Отечественную войну погибли в результате пожара в Курганской области, вспыхнувшего в одном из домов около 3.21 утра. О случившемся сообщает URA.RU со ссылкой на официальное сообщение МЧС.

«В ходе разбора конструкций дома были обнаружены тела двух погибших: женщины 1939 года рождения, мужчины 1935 года рождения», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, пожар уничтожил частный дом площадью в 100 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано.