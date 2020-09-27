Надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном Ступине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, в результате ЧП пострадали шесть человек.

МЧС России

Отмечается, что обрушение произошло на территории предприятия в деревне Сидорово. По уточненным данным, троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.