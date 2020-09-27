Надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном Ступине
В результате ЧП пострадали шесть человек.
Фото, видео: МЧС России
Надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном Ступине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, в результате ЧП пострадали шесть человек.
Отмечается, что обрушение произошло на территории предприятия в деревне Сидорово. По уточненным данным, троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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